PÕHJA-TALLINNAS TAPETI MEES! Naabrimemm: „Mõrvar tuli konkreetselt talle järele!“

Laupäeva õhtul anti politseile teada, et Põhja-Tallinnas leiti korterist vägivallatundemärkidega meesterahva surnukeha. Esmaspäeval Uus-Maleva tänavale jõudes ei reeda miski, et kõigest kaks päeva tagasi avastati siit kellegi surnukeha. Kõige valjemat häält teeb tänaval lehepuhur. Kuid lähenedes vanale ühiselamule hakkab vaatepilt muutuma. Maja ees vohab kõrge umbrohi, mida pole pikemat aega niidetud. Mitme korteri aknad on kinni teibitud ning kellegi riided kuivavad rõdul – justkui oleks toimunud ajarännak Nõukogude Liitu.