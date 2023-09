KAJA SISEMINE MART | Manona Paris: kes küll annab Kallasele nii halba nõu? Kes soovib sellest purgatooriumist väljuda päästjana – üleni valges?

Sest paraku on asi ilmselge – väga paljudel ettevõtetel on endiselt Venemaaga mingisugused kaubandussuhted. Moskvas müüakse endiselt Eesti pagaritooteid – kuidas need sinna said, on hämaga kaetud. Tallinna reidil on endiselt Venemaa kütuselaevad. Ja minul õnnestus oma 1. klassi minevale pojale osta Apollo raamatupoest guaššvärvid, mis on toodetud – arvasite õigesti – Venemaal.