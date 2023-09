Vaimse võimekuse suurendamisel on abiks viis bioaktiivset ainet – mis need on ja kust neid saada?

Vaimse võimekuse ja mälu parandamiseks on soovitatud erinevaid ajutegevust toetavaid tehnikaid, dieete ja elustiilimuutusi, mis aga paraku ei ole andnud märkimisväärseid tulemusi. Ajuteadlased, arstid ja biokeemikud on aastaid intensiivselt uurinud erinevate bioaktiivsete ainete potentsiaali mõtlemisvõime, keskendumise ja mälu parandamiseks. Nende uuringute põhjal on välja sõelutud viis võimsa väega ainet, millest on tõepoolest abi. Nendeks on fenüülalaniin, L-arginiin, fosfatidüülseriin, hõlmikpuuekstrakt ja magneesium. Just neist ainetest koosnebki innovatiivne ja efektiivne komplekspreparaat Solemax Neuro.

1. Fenüülalaniin

Fenüülalaniin on asendamatu aminohape, mis on hädavajalik erinevate neurotransmitterite ehk virgatsainete nagu dopamiini ja norepinefriini sünteesiks. Need ained mängivad keskset rolli meeleolu reguleerimises, keskendumises ja mäluprotsessides. Abistades nende virgatsainete tootmist, toetab fenüülalaniin vaimset võimekust, tähelepanuvõimet ja mälu. Lisaks selle on selgunud, et fenüülalaniin parandab meeleolu ja vähendab ärrituvust.

2. L-arginiin:

L-arginiin on teine oluline aminohape, mis laiendab veresooni ning parandab kogu keha, aga eriti just aju verevarustust. Paranenud vereringe tagab aju optimaalse varustamise hapniku ja toitainetega. See omakorda aitab parandada keskendumisvõimet ja üldist vaimset võimekust.

3. Fosfatidüülseriin

Looduslik fosfolipiid fosfatidüülseriin on aju- ja närvirakkude membraanide kõige olulisemaks koostisosaks. Ta aitab ka kaasa rakkude vahelisele infovahetusele, mis on mõtlemis- ja tajuprotsesside ladusaks toimimiseks ülioluline. Uuringud on näidanud, et fosfatidüülseriin aitab parandada mälu ja keskendumisvõimet ning toetab vaimset „teravust“.