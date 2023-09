Just see on energia, elurõõmu ja nooruslikkuse allikas keskealistele ja eakatele!

Mis on DHEA ja mida ta organismis teeb?

DHEA on neerupealistes ja ajus toodetav hormoon, millel on meie kehas palju eluliselt tähtsaid ülesandeid. Inimese organismis on DHEA muu hulgas ka eelproduktiks, millest toodetakse nii mees- kui ka naissuguhormoone. DHEA toimete kohta on tehtud palju teaduslikke uuringuid kogu maailmas. On leitud, et DHEA parandab meeleolu, avaldab soodsat mõju südame, veresoonte ja liigeste tervisele, tugevdab mälu ja immuunsüsteemi, aitab stressiga toime tulla ja pidurdab naha vananemist.

DHEA tase hakkab langema juba keskeas

Vanemaks saades organismi võime DHEA-d toota järk-järgult väheneb. Enamasti algab selle hormooni taseme langus keskeas, juba 40ndates eluaastates. 75-aastase inimese organismis on DHEA sisaldus 10 korda väiksem kui 25-aastastel. Arstid soovitavad DHEA taseme tõstmiseks kehalist treeningut, suitsetamisest loobumist, alkoholi tarbimise piiramist, piisavat puhkeaega ning tasakaalustatud toitumist. Need soovitused on üldteada, aga alati ei õnnestu neid kõiki järgida. DHEA taseme vähenemine võib põhjustada mitmeid tervisemuresid nagu kestev väsimus, mälu nõrgenemine, meeleolulangus ja liigesevalu. Arstid seostavad DHEA taseme langusega ka veresoonte lupjumist, luude hõrenemist ja südamehaiguste riski suurenemist. Kuna DHEA on vajalik nii nais- kui meessuguhormoonide tootmiseks, võib tema taseme langus põhjustada seksihuvi vähenemist naistel ja erektsioonihäireid meestel.

Nutikas looduslik abimees – jamsijuur

Vananemisega seotud vaevuste leevendamiseks saab leida abi loodusest. Teadusuuringud on tõestanud, et DHEA taset aitab organismis tõsta Ameerikas ja Aasias kasvav jamsijuur. Seda võimsa väega ravimtaime kasutasid oma tervise parandamiseks juba iidsed Kesk-Ameerika indiaanlased – maiad ja asteegid. Jamsi maapealne osa püüab pilku suurte südamekujuliste lehtedega, kuid taime väärtuslikuks osaks on maa all kasvavad pruunikad juuremugulad. Nendes mugulates sisaldub hormoon DHEA-ga väga sarnane aine – diosgeniin. See on tooraineks, millest meie organism saab piisavas koguses kehaomast DHEA-d toota. Selle tõttu on jamsijuure ekstrakt nutikas lahendus ja hea abimees keskealistele ja eakamatele inimestele, kelle organismis seda hormooni napib.

Jamsijuure kapslid apteegist