“Aastate pärast te tänate mind!” Spetsialist selgitab, mis aitab pigmendilaike ennetada

Probleem tabab sageli just naisi

Ehkki hüperpigmentatsiooni tüüpe on erinevaid ning neid võib esineda nii meestel kui naistel, kurdavad melasma ehk ühe sagedamini esineva hüperpigmentatsiooni liigi üle 80–90% ulatuses just naised. Ka erinevate uuringute tulemused tõendavad, et melasmat esineb rohkem naistel, eeskätt tumedama nahatüübiga naistel – seega võiks väita, justkui oleks pigmendilaikude tekke ärahoidmine juba ette kaotatud võitlus. Kuid kas ikka on?

„Melasma täpne etioloogia pole teada, kuid seda seostatakse eeskätt pärilikkusega ehk fotosensitiivsema või valgustundlikuma nahaga. Samuti võib melasma tekkida tumedamatel nahatüüpidel intensiivse UV-kiirgusega piirkondades, sisemiste hormonaalsete kõikumiste tõttu, aga ka väliste hormonaalsete mõjutajate ehk rasedumisvastaste vahendite tõttu,“ rääkis Mäesalu.

Kuivõrd naiste puhul võib hormoonide tasakaal elu jooksul rohkem muutuda ning just naised kasutavad raseduse vältimiseks hormonaalseid vahendeid, ongi Mäesalu sõnul igati loogiline, miks kannatavad melasma all peamiselt nemad. Eriti tekitavad pigmendilaigud tuska just raseduse või imetamise, teinekord ka hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise ajal. „Üks klient ütles mulle kord, et talle tekkis tervele näole melasma üleöö sünnitusmajas – suur hormoonide virvarr võib sellele tõepoolest tõuke anda,“ lisas ta.

Süüdi on kahjulik päikesekiirgus

Kuid miks ilmuvad pigmendilaigud sageli just näopiirkonda ja kätele? Sellel on Mäesalu selgitusel igati lihtne põhjus. „Pigmendilaigud kipuvad tekkima just nendele aladele, kuhu päikesel on kõige kergem ligipääs – näiteks otsmikule, ninale, ülahuule kohale, käelaba selgadele, kaelale, dekolteele, kiilakate meeste puhul ka pealaele,“ tõi ta välja.

Suurt pigmendi kuhjumist võib ka märgata kõrvade tippudel. „Öeldakse ju ka, et vanust reedavad käelabad, kael ja dekoltee – vanasti kandsid daamid kindaid ka suvel, et vältida niinimetatud „maksaplekkide“ teket,“ märkis esteetilise meditsiini õde.