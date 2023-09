HULLEM KUI KURITEGU! Oleg Samorodni: Venemaal tegutsevatele välisettevõtjad saavad vihje, et edu sõltub venemeelsuse tugevdamises oma riigis

Hiljutises intervjuus Itaalia ajakirjanikule tunnistas Armeenia peaminister Nikol Pašinjan esimest korda avalikult, et Jerevani partnerlus ja koostöö Moskvaga pärast NSV Liidu lagunemist oli strateegiline viga. Tahaks lihtsalt hüüda: „С'est plus qu'un crime, c'est une faute“ ( prantsuse k. – see on hullem kui kuritegu, see on viga). Selle sakramentaalse fraasi ütles 18. sajandi lõpus kuulus prantsuse jurist ja poliitik Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe.