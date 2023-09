Mihhail Kõlvart tänas ja kiitis võidukõnes konkurenti Tanel Kiike: kui paneme meie potentsiaalid kokku, tekib tugev ühtne erakond!

„Ma tahan teile öelda, et teie olete minu jaoks samamoodi mitte ainutl erakonnakaaslased, vaid ka minu sõbrad,“ pöördus Kõlvart keskerakondlaste poole. „Tegelikult tänu sellele, et see konkurents (Kiigega - toim.) tekkis, ma usun, et me saime tugevamaks. Ma tahan tänada Tanelit. ma olen kindel, et Tanelil on väga suur perspektiiv. Numbrid näitasid seda, et žansid olid võrdsed. Aga nüüd paneme kaks potentsiaali kokku ja sellest tekib tugev ühtne erakond!“ vaatas Kõlvart positiivselt tuleviku poole. See mõte pälvis saalis ka kõva aplausi.