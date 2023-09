Kadunud nelja-aastane poiss leiti üles

Politsei saatis teate, et nelja-aastane Kristjan on paar tundi kadunud ning ta võib liikuda Veriora-Viiluste kergtee kandis Räpina Vallas, Põlva maakonnas. Vaevalt viis minutit hiljem saabus teade, et väike Kristjan on elusalt ja tervelt leitud nign temaga on kõik korras.