GALERII | Keskerakond valis uueks esimeheks Mihhail Kõlvarti

Pühapäeval on Keskerakonnas tähtis päev – erakorralisel kongressil valitakse uus esimees. Õhtusel häältelugemisel sai Tanel Kiik 489 häält. Kuna sedeleid oli kastis 1046, tähendab see, et Keskerakonna uueks esimeheks saab Mihhail Kõlvart.