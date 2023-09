OTSEBLOGI | Ühendkuningriigi kaitseministeerium: Venemaa jõudude ümberpaigutamine rindejoonel pärsib venelaste ründevõimet

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles reedel, et Vladimir Putin on vastutav palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini surmas. Prigožin hukkus eelmisel kuul lennuõnnetuses koos oma kõrgemate leitnantidega. Zelenskõi ei esitanud oma väite kinnituseks ühtegi tõendit. Ta ütles: „Asjaolu, et ta [Putin] tappis Prigožini – vähemalt see on meie kõigi käsutuses olev informatsioon, mitte miski muu –, räägib tema ratsionaalsusest ja sellest, et ta on nõrk.“