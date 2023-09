OTSEBLOGI | Raketirünnakus Krõvõi Rihi politseijaoskonnale hukkus üks korrakaitsja ja viga sai 52 inimest. Zelenskõi: Putin tappis Prigožini

Tõenäoliselt ei leia Venemaa sõda Ukraina vastu lähiajal rahumeelset lahendust, kuna konflikti osapooled on otsustanud sõdimist jätkata, sõnas ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

Eesti kavatseb sel aastal esimese EL-i riigina legaliseerida Venemaa varade konfiskeerimise, et rahastada Ukraina ülesehitamist, ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna intervjuus Bloombergile.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles reedel, et Vladimir Putin on vastutav palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini surmas. Prigožin hukkus eelmisel kuul lennuõnnetuses koos oma kõrgemate leitnantidega. Zelenskõi ei esitanud oma väite kinnituseks ühtegi tõendit. Ta ütles: „Asjaolu, et ta [Putin] tappis Prigožini – vähemalt see on meie kõigi käsutuses olev informatsioon, mitte miski muu –, räägib tema ratsionaalsusest ja sellest, et ta on nõrk.“

Taani, Saksamaa ja Hollandi annetatud 10 esimest Leopard 1 tanki on saabunud Ukrainasse ja rohkem on teel, teatasid Taani relvajõud reedel. Kolm riiki teatasid veebruaris, et annetavad lähikuudel 100 Saksamaal toodetud tanki.

Zaporižžja piirkonna okupeeritud osas kuulutasid Moskva poolt ametisse seatud võimud reede vabaks päevaks. Zaporižžja oblastis asuva Venemaa käes oleva linna Melitopoli Ukraina linnapea Ivan Fedorov ütles, et kohalikke elanikke sunnitakse hääletama. „Kui teie ees seisab relvastatud inimene, on raske ei öelda,“ ütles ta. Hääletussedelil on neli erinevat erakonda, ütles linnapea, kuid plakatid reklaamivad ainult ühte: Ühtset Venemaad. „Tundub, et Venemaa võimud teavad juba valimiste tulemust,“ lisas Fedorov.

Ühendkuningriigi valitsus teatas, et Briti sõjaväe- ja julgeolekuteenistused hakkavad jälgima Musta merd, et heidutada Venemaad ründamast kaubalaevu, mis veavad Ukrainast arengumaadesse vilja.

Venemaa õhurünnakus hukkus reedel Hersonis Odradokamianka külas 46aastane mees ja kaks naist ning viga sai veel neli inimest.

Venemaa tabas Dnipropetrovski oblastis Krõvõi Rihis politseijaoskonda. Hukkus üks politseinik ja vigastada sai veel 52 inimest, sealhulgas kuus politseitöötajat. Regionaalkuberner Serhii Lõsaki sõnul sai rünnakus kahjustada 14 administratiivhoonet, üks usuasutus, 17 kortermaja ja neli eramajapidamist.

Elon Musk andis eelmisel aastal salaja korralduse piirata Krimmi lähistel Starlinki satelliit-internetiteenust, et peatada Ukraina salarünnak Venemaa mereväe laevastikule, selgub värskest elurooraamatust. Muski otsuse oli ajendatud hirmust, et Venemaa vastab Ukraina rünnakule Krimmi vastu tuumarelvadega. Musk eitas, et ta piiras teenust, öeldes, et Starlink polnud piirkonnas veel aktiveeritudki.