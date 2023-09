SÕJAKOKKUVÕTE | Elon Musk töötas ukrainlastele vastu

Zaporižžija oblasti okupeeritud osas kuulutasid Moskvast ametisse seatud võimud reede vabaks päevaks. Okupantide käes oleva Melitopoli ukrainlasest linnapea Ivan Fjodorov ütles, et kohalikke elanikke sunnitakse hääletama. „Kui sinu ees seisab relvastatud inimene, on raske ei öelda,“ kommenteeris ta. Hääletussedelil on neli erinevat erakonda, ütles linnapea, kuid plakatid reklaamivad ainult ühte: Ühtset Venemaad. „Tundub, et Venemaa võimud juba teavad valimiste tulemust,“ lisas Fjodorov.