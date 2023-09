PROHMAKAS PRAEGA: Tartu Poska gümnaasiumi koolisööklas sattus taldrikule küpsetamata kana

„Täna ei saa öelda, et meil on jooksvad kanad taldrikul. Esmaspäeval oli korralik prohmakas ja sellest on õpitud,“ suudab Tartu Jaan Poska gümnaasiumi direktor Mari Roostik esimesel koolipäeval sööklas pakutud toore kanaliha üle juba nalja heita.