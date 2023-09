VALVURID AITASID?! Terrorismis kahtlustatud Briti sõdur põgenes vanglast kokariietes

Daniel Khalife on Briti kodanik, kelle isa on iraanlane. Just Iraani heaks ta uurijate hinnangul arvatavasti luuretööd tegigi. 2021. aastal kahtlustati teda teiste sõdurite isikliku info jagamises, mida võinuks ära kasutada terrorismi eesmärgil. Tema istumine täiesti tavalises kinnipidamisasutuses nagu Wandsworth tekitab londonlastes tagantjärele hämmingut: teisi sõdureid hirmutada üritanud ja süüdistuse kohaselt võõrvõimu heaks luuranud tüüp pidanuks istuma hoopis range režiimiga kinnimajas. Näiteks kurikuulsas Belmarshi vanglas, kus hoitakse paljusid terroriste ning mis on pälvinud hüüdnime „Briti Guantanamo Bay“ – Ühendriikide sellenimelise kinnise vangla järgi, kus hoitakse terroriste või selles kahtlustatavaid. Näib, et kriitikutel oli õigus, sest Khalife’il õnnestus Wandsworthist üsna hõlpsalt minema lipsata.