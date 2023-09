G20 TIPPKOHTUMINE: Xi Jinpingi puudumine tekitab küsimusi, India sooviks Ukraina teemat vältida

Esialgsete plaanide kohaselt on seekordse G20 tippkohtumise peamisteks teemadeks jätkusuutlik areng ning geopoliitika. Kahtlemata tuleb kõne alla ka Ukrainas toimuv. Jõupingutused sõja lõpetamiseks ning kokkulepete saavutamiseks on sel tippkohtumisel raskendatud, kuna Vladimir Putin ega Xi Jinping selles ei osale. Mõlemad on saatnud kohale oma esindajad (vastavalt Sergei Lavrovi ja Li Qiangi).