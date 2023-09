VÄLKUVATE NUGADE ÖÖ: pätt rikkus Pärnumaa talunikul ligi saja tuhande euro eest loomasööta

Viimase kahe nädala jooksul on piimakarjapidaja Tarmo Karama tööpere ajanud rohkem kui 40 põllu pealt kokku silo. Suur oli nende kurbus ja üllatus, kui käesoleva nädala alguses avastati, et sajad kilesse pakitud silopallid on pealt noaga lahti lõigatud. Noamees, või mehed, on ilmselgelt teinud eeltööd ja käinud Karama põldudel mitmel päeval, sest lõhkilõigatud palle pole ei rohkem ega vähem kui 692. Kogukahjuks hindab peremees 93 000 eurot.