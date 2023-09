Kaja Kallas: üritan oma kommunikatsiooni parandada

„See põhiline etteheide on väga paljus selles, et mu kommunikatsioon on halb, ma üritan seda kommunikatsiooni parandada ja paremini esineda,“ ütles Kaja Kallas pärast Reformierakonna juhatuse koosolekut „Aktuaalsele kaamerale“, vahendab ERRi uudisportaal .

„Ma ei ole näitleja ja see on teema, mis mind isiklikult puudutab, seetõttu olen ma tihti emotsionaalne ja väljendan võib-olla oma seisukohti kuidagi selliselt, et see tekitab kuidagi teistsuguseid tundeid, aga püüame paremini," lisas Kallas.