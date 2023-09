KORDAMINEK VÕI KÄKK? Põhja-Korea esitles uut allveelaeva, millel peaks olema võimekus tulistada tuumarakette

Reede hommikul teavitas Põhja-Korea uue allveelaeva pidulikust käikulaskmisest. Heledat ülikonda ning vaheldumisi mereväemütsi ja kauboikaabut kandnud Kim Jong-un kuulutas, et sõjamasin on võimeline sooritama „nii ennetavat rünnakut kui ka vastulööki“. Ehkki allveelaev tundub olevat diktaatorliku riigi relvajõududele võimas täiendus, arvavad väliseksperdid, et see ei pruugi olla täielikult töökindel.