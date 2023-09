„OOT, KAS SEE ON IKKA OHUTU?“ Miks ei kandnud õppusel osalejad relvadel värvilisi kompensaatoreid?

„Oot, kas see on ikka ohutu? Või sõdurid kasutavad päris kuule,“ küsis murelik linlane, kes on varem paaril korral küll õppusel viibivaid kaitseväelasi näinud, kuid siis on neil relvade otsas olnud värviline „jubin.“ Siinkohal tasuks kõigile murelikele ja teadmatuses viibijatele infoks öelda, et kõnealune jubin on kompensaator ehk teise nimetusega eriotstarbeline suudmepidur, mis kruvitakse relva otsa, et sellega oleks võimalik lasta ohutut paukmoona. Kui aga lastakse nii-öelda päris moona ehk lahingmoona, siis säärast kompensaatorit ei kasutata.