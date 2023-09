VIDEO | Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo: venelased vastavad ukrainlaste edusammudele terrorirünnakutega

Kolonel Eero Rebo ütles, et suurem sõjategevus toimub Zaporižžjas. Ukrainlased on läbi tunginud n-ö Surovikini liinist. Halvem uudis on, et läbi on murdnud peamiselt jalavägi. Ukrainlased tegelevad sellega, et suurendada läbimurde kohta. Kui rääkida sellistest kohtadest nagu Verbove või Novo Pokrovka, siis need on kohad, kus käivad täna kõige ägedamad lahingud. Ukrainlaste edu arendamine sõltub sellest, kui kiiresti nad suudavad peale tuua täiendavat reservjõudu.

Putini relvajõud püüavad rünnata vastu ja ukrainlasi Zaporižžjast välja suruda kõrvalsuunale, milleks on hetkel Kreminna-Lõmani suund. Seal ei ole ründajat edu saatnud. Ukrainlased on suutnud läbimurdekatsed mitmendat kuud hoida kontrolli all.

Bahmutis on ukrainlastel olnud mõningane territoriaalne edu, mis on oluline moraalsest aspektist. Ukrainlased hoiavad poolpiiramisrõngastes Bahmutist lõuna pool asuvaid asulaid, mis tõenäoliselt annab neile olulise taktikalise edu ja tekitab vastasele inimkaotusi. Vene pool peab ka sinna tooma täiendavaid reserve, mis suures plaanis toetab ukrainlaste tegevust Zaporižžjas ja pealetungil.

Ukrainlased sihivad droonide ja rakettidega väga selgelt sõjalisi objekte ja hoiavad surve all venelaste logistikasüsteemi. Sama üritab teha Vene pool. Lisaks on toimunud rida terrorirünnakuid. „Iga kord, kui ukrainlased on saavutanud kuskil edu, oleme näinud selliseid terrorirünnakuid,“ ütles Rebo. Need terrorirünnakud on ukrainlaste vaatevinklist pigem võitlusvaimu suurendavad, aga erinevate taktikaliste raketisüsteemidega turule asumine [venelased pommitasid kolmapäeva pärastlõunal Kostjantõnivka turgu Donetski oblastis, tappes vähemalt 16 inimest – toim] tõenäoliselt ei suurenda sealse elanikkonna toetust Putinile ja tema poolt algatatud sõjale.

Vene relvajõud peavad tooma järjest rohkem oma reserve Zaporižžjale. Ukrainlaste edukad droonirünnakud on suurendanud ka vajadust erinevate väekaitsemeetmete järgi, mis tähendab, et kõik ettevalmistused uuteks üksusteks ei saa kulgeda plaanipäraselt. Putini armee asenduseks rindele tulevad sõdurid on vähem ettevalmistatud ja jõuavad süsteemist läbi järjest kiiremini, ütles Rebo.

Sõjalise poole pealt käib tegevus igasugustes Vene Föderatsiooniga seotud julgeolekuformaatides., kus on toimunud rida õppusi. Õppus Zapad 23 tõenäoliselt ei toimu. Kaitseminister Šoigu põhjendas ametlikult, et harjutatakse Ukrainas. Valgevenes toimunud viis õppust on olnud oodatust väikse mastaabiga ega ole loonud usutavat heidutust ega andnud vajalikku poliitilist kapitali Lukašenka režiimile jätkata.