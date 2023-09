Kuidas tõsta kodulehe nähtavust otsingumootorites SEO ja tõhusate linkide ehitamise kaudu?

SEO on protsess, mille abil optimeeritakse kodulehti, et need oleksid otsingumootoritele, eriti Google'ile, paremini nähtavad. Kui teie koduleht on optimeeritud õigete märksõnade ja sisuga, suureneb tõenäosus, et see kuvatakse otsingutulemuste esimestel lehekülgedel. See tähendab rohkem liiklust teie kodulehel, mis omakorda suurendab müüki ning mille kaudu jõuate paremate konversioonimääradeni.