SOODNE JA MOODNE! Noored kannavad teise ringi rõivaid ägedalt välja: „Kõik tahavad teada, kust need pärit on!“

„Ma ei pelga kanda riideid, millel on olnud mitu omanikku, vaid tunnen uhkust, et olen teinud sellise valiku,“ ütleb 22aastane Barbara. Paljud noored eelistavad täiendada garderoobi pigem teise ringi poodides kui kiirmoe- või brändikauplustes. Kas see on uus mood või teadlik valik?