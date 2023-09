Kuidas tagada südame häireteta töö pikkades aastateks?

Inimese suurim õigus ja eesmärk on terve ja õnnelikuna kaua elada. Ometi võiks me rohkem teadvustada, et liigne kehakaal, vähene füüsiline aktiivsus, kõrgenenud kolesteroolitase, diabeet, kõrgenenud vererõhk, suitsetamine ja liigne alkoholi tarbimine on südamehaiguste kõige olulisemad riskitegurid, mida saab iga inimene ise vähendada. Selliste tegurite eiramine viib omakorda ülepingesse kogu keha ja vaimu.

Teadlaste sõnul on just naiste puhul üheks olulisemaks südamehaiguste tekke põhjuseks stress ja pikaajaline närvipinge. Naiste südamehaiguste riskifaktoriteks on ka varajane menopaus, raseduse tüsistused ja autoimmuunsed haigused (nt. luupus ja reumatoidartriit). Samuti suurendab riski mõnede ravimite, näiteks suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine.

Süda tahab rohkem positiivseid emotsioone

Kurb statistika näitab, et südamehaigused tabavad järjest nooremaid inimesi. Seetõttu on mõistlik oma südame tervise eest hoolitseda enne, kui tõsisemad tervisehäired juba käes on. Õnneks saab oma südame tervise eest hoolt kanda ka elu nautides ning ilma rangete piiranguteta!

Oluline on teada, et positiivsus tagab südame tervise. Inimesed, kes oskavad keskenduda rohkem meeldivatele asjadele, loovad eeldused pikemaks ja tegusamaks eluks. Positiivsete emotsioonide saamiseks ja lõõgastumiseks on palju võimalusi: mõnusa muusika kuulamine, lemmikloomaga tegelemine, laheda raamatu lugemine, käsitöö ning ühised ettevõtmised koos lähedaste ja sõpradega.

Proovi mitte üleliia vihastada ja muretseda, sest kõike juhtub! Aga tea, et negatiivsed emotsioonid kahjustavad südant ja liiga pikalt mingi emotsiooni üle veelgi üle mõelda on ebamõistlik ja ebatervislik.

Paljud südamele kasulikud asjad on meeldivad.