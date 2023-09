Kas sindki võib ohustada südamehaigus?

Sõltumata soost ja vanusest on südamehaiguste kõige olulisemad riskitegurid liigne kehakaal, vähene füüsiline aktiivsus, kõrgenenud kolesteroolitase, diabeet, kõrgenenud vererõhk, suitsetamine ja liigne alkoholi tarbimine. Südamele panevad lisakoormuse ka vaimne ülepinge, liigne töökoormus ja stress.

Teadlased on teinud kindlaks, et naistel on üheks olulisemaks südamehaiguste tekke põhjuseks just pikaajaline närvipinge ja stress. Naiste südamehaiguste riskifaktoriteks on ka varajane menopaus, raseduse tüsistused ja autoimmuunsed haigused (nt. luupus ja reumatoidartriit). Samuti suurendab riski mõnede ravimite, näiteks suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine.

Arstide nõuanded südame tervise säilitamiseks.

Kurb statistika näitab, et südamehaigused tabavad järjest nooremaid inimesi. Selle tõttu on mõistlik oma südame tervise eest hoolitseda enne kui tõsisemad tervisehäired juba käes on. Õnneks saab oma südame tervise eest hoolt kanda ka elu nautides ning ilma rangete piiranguteta.

Oluline on teada, et positiivsus tagab südame tervise. Negatiivsed emotsioonid, muretsemine ja viha kahjustavad südant, aga positiivsed emotsioonid toetavad ja tugevdavad südant. Läbi oma mõtlemise korrastamise saab keskenduda meeldivatele asjadele ning sel moel luua eeldused pikaks ja tegusaks eluks. Positiivsete emotsioonide saamiseks ja lõõgastumiseks on palju võimalusi: mõnusa muusika kuulamine, lemmikloomaga tegelemine, laheda raamatu lugemine, käsitöö ning ühised ettevõtmised koos lähedaste ja sõpradega.

Paljud südamele kasulikud asjad on meeldivad.

Kõige tähtsam on mitmekesine toitumine. See on hea tervisele ja toob ka igapäevasesse ellu vaheldust. Südame tervist toetavate toiduainete loetelu on pikk ja neist saab teha väga maitsvaid roogi. Süüa võib praktiliselt kõike, aga mõistlik on mõnede toiduainetega (nt rasvane sealiha, rämpstoit, pagaritooted, suhkrurikkad joogid ja maiustused) mitte liialdada.