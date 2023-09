AJALOO TAASELAMINE | Kirjanik Imbi Paju: Ukraina sõda elustab Eestiski vanad traumad

Vene sõjavägi röövib Ukrainast kõike, mida kätte saab – televiisoreid, teravilja, soola, Krimmi muuseumitest sküütide kulda, loodusressursse... Varastatakse isegi lapsi, keda on Venemaale küüditatud 700 000. Surma on saanud tuhandeid ja tuhandeid. Vene riigi enda demokraadid on kuulutatud „välismaa agentideks”. Meidki mõjutavad kõik need sündmused alateadlikult, posttraumaatiliselt, tõstes pinnale vanu teadvustamata hirme, surmahirmu ning muret oma väikese riigi iseseisvuse pärast.