SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina esileedi: „Mu poeg igatseb oma isa.“

Neljapäeva varahommikul teatati plahvatustest Venemaal Doni-äärse Rostovi linnas Lõuna sõjaväeringkonna staabi lähedal, mis mängib olulist rolli sissetungis Ukrainasse ja oli üks paikadest, mille Wagneri liider Jevgeni Prigožin oma juunis maha surutud mässu ajal hõivas. The Moscow Times kirjutab, et Vene-Ukraina piirist umbes 60 kilomeetri kaugusel asuvat Rostovit tabas droonirünnak. Droone nähti ka Moskvas ja Brjanskis.

Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska rääkis usutluses BBC-ga, et perel on raske. Lapsed ja ta ise igatsevad pereisa Volodõmõri – „See võib olla natuke isekas, aga mina vajan enda kõrvale oma meest, mitte ajalootegelast,“ räägib naine. Vahetevahel saab pere kokku, ent mitte kuigi sageli. „Mu poeg igatseb oma isa,“ ütleb ta. Asja ei tee kergemaks ka see, et Zelenska teab: tema mees – aga ka tema ise ja nende lapsed – on Kremli sihtmärkide nimekirja tipus. Zelenskõidel on 19aastane tütar Oleksandra ning 10aastane poeg Kõrõlo. Naist intervjueerinud ajakirjanik märkis Zelenska muidu rahulikku maneeri, isegi kui üürgama hakkas õhuhäiresignaal, ent lastest rääkides olevat ta emotsionaalseks muutunud.