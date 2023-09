Kuuba: smugeldajad jahtisid Ukrainasse saatmiseks meie inimesi!

Ehkki Venemaal ja Kuubal on ajalooliselt head, isegi lähedased suhted, on Kuuba olnud Ukraina sõja osas võrdlemisi resoluutne: pole meie mure. Ministeerium mainis, et sõtta saatmiseks on värvatud nii Venemaal elavaid Kuuba kodanikke kui isegi saarel elavaid inimesi. Võrgustik on nüüdseks ministeeriumi sõnul laiali löödud. Kuuba seadused toovad palgasõdurite palkamise eest kaela kriminaalkaristuse.