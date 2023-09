JÄRSK LÕPP: kaitsevägi lõpetas puudustega toidupakkide ostmise

Kui Õhtuleht hakkas mai lõpus kaitseväe puudustega toidupakkide teemat uurima, oli see riigi kaitseinvesteeringute keskuses (RKIK) juba mitmendat nädalat töös olnud. Keskus pidi konfidentsiaalsuse huvides tegema terve suve sellise näo, et kõik on kõige paremas korras. Kuni augusti viimasel nädalal lõpetati korduvate rikkumiste tõttu 17 miljoni eurone hange.