KÕIKI PÄÄSTA EI SUUDA! Võlgades kassiabistajad enam uusi hädalisi aidata ei saa

MTÜ Cats Help vabatahtlik Evelyn Taaler räägib, et kahjuks ei jagu enam annetusi kliinikute arvete tasumiseks. Tänavune kassipojahooaeg on olnud erakordselt raske. Suvekuudel vajas abi üle 200 kassi kuus. „Tulime kõigile appi, aga nüüd on arved üle pea ja annetusi ei tule. Paljud kliinikud lõpetasid ka koostööd.“