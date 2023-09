JUHTKIRI | Võit toidupakisõjas

Nüüd võiks veel vaid küsida, kuidas üldse said asjad nii kaugele minna, sest probleeme oli ju üsna ohtralt, toidupakkide valmistajale pakuti küllaga viise neid paremaks teha ja paljudega saidki nad hakkama – paranesid vigane märgistus ja säilivusaeg. Kuid sellega, et paki sisu katki ei läheks, nad hakkama ei saanud.

Jääb lootus, et sellest on õppinud ka toidupakkide tellijad ja nad rakendavad edaspidi pakkide üle rangemat kontrolli. Et ei juhtuks taas nii, et halvast kvaliteedist peavad teada andma sööjad kuskil vihmas ja kuuse all. Mõelgem korraks, kuidas see mõjuks, kui oleks reaalne lahinguolukord ja selgub, et toidupakid ei kõlba kuskile?

Võib muidugi tunduda, et igasuguste sõjajuttude veeretamine on liigne hirmutamine, kuid konflikt siinsamas Euroopas, kus Venemaa sõjamasin muserdab Ukrainat, pole kuskile kadunud. Hea sõduritoit on osa meie kaitsest. See on ka psühholoogiline kaitseliin.

On kiiduväärt, et toidupakkide süsteemile on lähenetud nutikalt, arvestatud on isegi eri menüüeelistustega inimestega - see on samuti osa meie tugevusest, kui taimetoitlane saab oma kalorid kätte teistega võrdväärselt ja maitsvalt. Rääkimata neist, kes on mõne toidurühma suhtes tundlikud. Samuti on rõõmustav, et mõeldakse maitsestamise peale – seegi on karmis olukorras oluline.