Tallinna opositsioon umbusaldusavalduses Mihhail Kõlvartile: turvalist kooliteed ei ole ja ettevõtted sulgevad uksi

Tallinna linnavalitsus on põhjendanud tänavate ulatuslikku üles kaevamist uue trammiliini rajamisega. Eksperdid on seadnud kahtluse alla selle marsruudi kasuteguri ja maksumaksja raha kulutamise otstarbekuse. Tallinna linnavalitsus ei ole avalikkusele ega linnavolikogu liikmetele esitanud ühtegi ammendavat uuringut, kui suur on potentsiaalne nõudlus sadama A-terminali lennujaamaga ühendaval liinil. Samamoodi on eksperdid osundanud, et sadama A-terminali oleks saanud trammiga ühendada märksa odavamalt ja väiksema mõjuga ümbruskonna liiklusele. Kõiki tänavaid ei olekski pidanud selle pärast üles kaevama.