MURETUM REISIMINE: ajutise reisidokumendi saamine muutub lihtsamaks

Isikut tõendavate dokumentide seadust muudetakse, et tagasipöördumistunnistust ja Eestisse tagasipöördumise loa taotlejat oleks võimalik tuvastada videosilla kaudu. Juhul, kui inimene on välismaal kaotanud oma reisidokumendi, see on aegunud, varastatud, hävinud või muutunud kasutuskõlbmatuks, on Eesti kodanikul ja määratlemata kodakondsusega isikul oluliselt lihtsam saada ajutist reisidokumenti. Praegu peab abivajaja minema kohale Eesti välisesindusse või aukonsulaati. Seaduse muudatusega muutub Eesti konsulaarteenus kättesaadavamaks, mugavamaks ja e-riigile kohaseks.

Alates Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust 2020. aasta jaanuaris kahanes Euroopa Liidu konsulaarvõrgustik kogu maailmas. 24 riiki ei jäänud kohapeale ühegi Euroopa Liidu riigi, sealhulgas Eesti välisesindust. See tähendab, et nendes 24 riigis on konsulaarabi andmine äärmiselt raskendatud, kuna kohapeal pole ühtki konsulaarametnikku, kes reisidokumentidega hätta sattunud inimest aitaks. ELi tasandil ei ole siiani hakatud aktiivselt otsima ühist lahendust, kuidas neis riikides abi osutada. Seetõttu on oluline, et Eesti töötaks välja oma lahendusskeemi.

Seaduse muudatus aitab probleemi lahendada, kui riigis, kus abi vajatakse, on internetilevi, hädasolija saab kasutada arvutit või mobiiltelefoni ja toimib kullerposti teenus. Hädasolija isikusamasust saab tuvastada turvalises kanalis toimuva videosilla vahendusel ning tuvastamine toimub samamoodi, nagu seda tehtaks juhul, kui isik tuleks välisesindusse või aukonsulaati kohale. Seejärel vormistab konsulaarametnik geograafiliselt lähimas Eesti saatkonnas või välisministeeriumis Tallinnas isikule ajutise reisidokumendi. Abivajaja peab asukohariigis tegema foto ja saatma selle konsulaarametnikule e-postiga. Valmis dokument saadetakse isikule kullerpostiga. Inimene peab tasuma ajutise reisidokumendi väljastamise eest ettenähtud riigilõivu ja postikulu.

Isiku videokõne vahendusel tuvastamine on Eestis praeguseks juba levinud praktika. Seda pakuvad notarid alates jaanuarist 2020, mil käivitus kaugtõestamise teenus. Kaugtõestamise puhul tehakse notariaaltoiming notari ja kliendi vahel loodud videosilla teel, mille käigus inimene tuvastatakse ja tehakse toiming. Kaugtõestamise kaudu tehtud notariaaltoiming on samaväärne notari juures tõestamisega. Teenuse esimesel aastal tehti 8220 toimingut, järgmisel, 2021. aastal jõudis toimingute arv juba 32 315ni ning möödunud aastal tehti 46 285 toimingut. Mitmendat aastat järjest moodustab kaugtõestamine Eestis kolmandiku kõikidest tõestamistoimingutest. See näitab, et teenuse järele on vajadus ning inimesed peavad seda usaldusväärseks ja mugavaks. Notarite Koja kinnitusel ei ole siiani teada ühestki kaugtõestamistoiminguga seotud kelmusest ega pettusest, algatatud ei ole ühtki selleteemalist kohtuvaidlust.