Aiast on vähe: vallavõim nõuab väikepoisi elu nõudnud tuletõrjetiigi katmist

„Kaebaja seisukoht on, kuidas tiiki sattunuid välja aidata, meie seisukoht, et sinna ei tohi keegi sisse sattuda,“ ütleb Lüganuse valla ehitusnõunik Enno Saarmets neljapäeval Tartu halduskohtus, kus kõne all oli Varja külla õmblusettevõtte Tallinn Dollsi ehitatud ohtlik tuletõrje veevõtu tiik.