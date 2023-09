Valitsus otsustas hiigelkelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed USAle välja anda

„Selle uurimise mastaapi ilmestab, et tegu on teadaolevalt ühe suurima kahjusummaga kelmuse uurimisega Eestis,“ on öelnud keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross .

Osapooled vaidlesid kohtus, kas arrest warrant on piisav, et rohkem kui 500 miljoni euro suuruses kelmuses kahtlustatavad krüptomiljonärid Ameerika Ühendriikidele välja anda. „Minu riik võiks mind kaitsta teise riigi eest,“ lausus üks vahi all olevatest ärimeestest veebruaris kohtus. „Kas me ikka elame õigusriigis?“ küsis teine.