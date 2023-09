MART SOIDRO | Kõik on uus septembrikuus?

Esmaspäeval tuleb kokku riigikogu XV koosseisu teine istungijärk. 12nädalane suvepuhkus on läbi saamas ja loodetavasti on kõigil rahvaasemikel selle üürikese aja jooksul olnud võimalus atra seada. Lapsed on teadagi virgemad, sest nende kooliaasta algas juba sel nädalal. Ka kõige laisematel mudilastel on praeguseks hetkeks juba esimesed tähed selged. Aga see pole veel kõik!