Reservväelased leidsid Tallinna karjäärist põlenud mehe laiba

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepa sõnul saadi reservväelastelt kella 11 paiku teade, et Lasnamäel Väo karjääri lähistelt surnukeha. „Kuna saime sellest alles äsja teada, siis hetkel on kõik asjaolud veel selgitamisel,“ ütles Sepp. Kaitseväe pressiesindaja, leitnant Liis Vaksamann ütles Õhtulehele, et reservväelaste üksused olid parasjagu patrullimas oma vastutusalas.