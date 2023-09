VIDEO | Kaja Kallas riigikogu töö halvamisest: EKREIKE ei ole siiani valimistulemusi tunnustanud

Välisminister Margus Tsahkna kommenteeris droonirusude leidmist Rumeeniast. „Oleme oma kolleegidega Rumeeniast ja NATOst pidevas ühenduses. Kui Rumeenia otsustab alustada konsultatsioone, siis oleme olemas. Tegemist on tõsise asjaga, seal tuleb selgus luua,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna ütles, et valitsus on otsustanud edasi liikuda seadusemuudatustega, kuidas Venemaa külmutatud varusid kasutusele võtta. „Loome esimese riigina selle pretsedendi.“ Tsahkna ütles, et otsitakse globaalset alust, et võtta Putin, Venemaa välisminister ja peaminister agressioonikuritegude eest vastutusele. Praegu välja antud rahvusvahelise kriminaalkohtu määrus seda ei puuduta. Täna on tõlgendus selline, et riikide liidritel on immuniteet rahvusvaheliste kuritegude eest. Paari nädala pärast kohtub ÜRO peaassamblee New Yorkis, kus see tuleb arutlusele.

Tsahkna lisas, et on teinud ettepaneku Venemaa piiririikide välisministrite kohtumiseks arutamaks, kuidas praktiliselt piirata erinevaid kaubavedusid ja majandustegevust Venemaa piiril. Eraldi tegutsedes juhitakse need vood Eestist mööda, kuid see ei kahjusta Venemaa sõjamasinat, ütles Tsahkna.

Isikut tõendava dokumendi seaduse muutmise kohta ütles Tsahkna, et kui välismaal kaob ära dokument või see aegub, siis nüüd saab tagasipöördumisluba küsida videosilla vahendusel, mis teeb inimeste elu oluliselt lihtsamaks. On teatud riigid, kus Eestil ei ole esindusi. Sel juhul on väga raske uut dokumendi taotleda ja kätte saada.

Siseminister Lauri Läänemets kommenteeris riigikontrolli ja siseministeeriumi tüli: Läänemetsa sõnul tekkis probleem, sest varasemalt tuli riigikontroll ministeeriumi süsteemidesse ja võttis vajalikud andmed. Tänaseks on riigikontroll teinud oma süsteemi, kuhu võtab ministeeriumite andmed. Mure on selles, et siseministeeriumil on KAPO töötajate andmed, kelle andmed ei tohiks kuhugi lekkida, ja riigikontrolli andmebaas siseministeeriumi hinnangul seda turvalisust ei taga. Kuidas on kaitseministeerium oma andmeid jagada saanud? Läänemets seda öelda ei oska, kuidas turvalisus tagati. Minister loodab, et olukord laheneb järgmisel aastal.

Läänemetsalt ja Kallaselt küsiti ühistranspordi rahastamise kohta. 18 miljonit on puudu, järgmine aasta on lisataotlusi umbes 30 miljoni eest. Mis järjekorras asjad juhtuvad: kas ühistransport saab kümned miljonid juurde või tuleb enne automaks? Läänemets ütles, et need on kaks erinevat asja: liikuvusreform on seotud järgmise aasta riigieelarvega, neid asju pole veel arutatud. Kokku on lepitud, et senisel kujul tasuta ühistransport kaob ära, aga dotatsioonide maht on suur ka siis, kui tasuta bussisõit jääb vaid lastele, eakatele ja puuetega inimestele.

Mis on Läänemetsa seisukoht Kallase tagasiastumise suhtes? Läänemets tunnistas, et sotsiaaldemokraatide seas on kriitilist suhtumist nagu igas teises erakonnas. „Igas parlamendi matemaatikaloogikas on see koht, kus Reformierakond teeb neid otsuseid.“