100 KILO SEENI! Lahke korilane: „Annan kõik seened inimestele, kes ise metsa ei saa.“

„Aastatega on leitud nii mõnigi koht, mida nüüd siis igal aastal külastan. Kõik on juhuslikult avastatud. Kui veab, siis leiab ka uusi kohti,” räägib Tanel Lass. Ohtralt kuuseriisikaid leidis ta sel aastal kohast, mille avastas paar aastat tagasi. Kui on kuuseriisikate aeg, siis vaatab ta sinna kindlasti. Kus tema seenemaad asuvad?