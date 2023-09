Inkassofirma taotleb kohtus FCI Levadia pankrotti

Äripäev on kirjutanud, et ärimees Viktor Levada metalliärid möödunud kümnendi alguses kokku kukkusid, siis enne pankrotti Leedus liikus firma vara uude kehasse ja äritegevus jätkus.Hiljem sai firma üheks omanikuks Levadat erinevates pankrotiasjades abistanud endine advokaat Raul Markus, täpsemalt tema firma Bolg Advisors, vahendab Delfi Äripäeva.

Mõne aja pärast müüs Markus metalliäri – mis kandis nüüd nime Steeltrade – ära ning müügist saadud raha läks väidetvalt Levadaga seotud firmadele ja jalgpalliklubile. Kuna laenu pähe antud raha pole jalgpalliklubist Bolg Advisorsile tagasi makstud, viisid nüüdseks pankrotis Markuse võlausaldajad kohtusse FCI Levadia pankrotiavalduse. Nüüd arutab Harju maakohus Capital Inkasso OÜ taotlust MTÜ FC Levadia panktroti väljakuulitamiseks. Võlanõue on väietavasti 2, 4 miljonit eurot.

Jalgpalliklubi esindava vandeadvokaat Vahur Kivistiku sõnul on Capital Inkasso nõude puhul tegu juriidilise õngitsemisega ning tegemist on sisutu ja kunstlikult konstrueeritud nõudega.