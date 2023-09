Politsei kogub geipastori rünnakus tõendeid, prokuratuur analüüsib ründaja uut ähvardust

Muidu rahulikult kulgenud Baltic Pride sai X-baaris ähvardava lõpu, kui mindi noaga kallale Soome geipastorile Patrick Tiainenile. „25aastane mees viskas Tallinnas X-baaris Baltic Pride ürituse ühe eestkõneleja suunas noa ja lõi teda ka rusikaga,“ on öelnud politsei menetlustalituse juht Inna Toater.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Eleri Kästiku sõnul selgitatakse juhtumi asjaolusid välja kriminaalmenetluses. Avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel alustatud kriminaalasi on kohtueelses uurimises ning selle raames viiakse läbi kogutud asitõendite ekspertiisi. Seejärel selgub, kas kellelegi on alust süüdistust esitada, sõnas prokurör.

„Kahtlustatav peeti juunis 24 tunniks kinni, mille käigus andis ta omapoolsed selgitused. Kahtlustatava vahistamiseks alust ei olnud, sest tegemist on varasemalt kriminaalkorras karistamata inimesega ning prokuratuuril pole alust arvata, et ta võib asuda menetlusest kõrvale hoiduma või jätka kuritegude toimepanemist,„ rääkis prokurör Õhtulehele. Augusti lõpus leidis geivaimulik oma Instagrami sõnumitest ingliskeelse ähvarduskirja, mille oli saatnud ründaja. „Minu sisikond saab segi keeratud ja mees, kes magab teise mehega, tuleb tappa,“ on vaimulik öelnud.

Prokuratuur analüüsib hetkel politsei kogutud teadaolevat infot kannatanu ähvardamise kohta eelmisel nädalal, misjärel otsustame kas sellega võib olla toime pandud kuritegu või mitte, lausus prokurör.