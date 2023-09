SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina uus kaitseminister on krimmitatarlane

Oleksii Reznikovi asemel sai Ukraina kaitseministriks Rustem Umerov. Ehkki Reznikovi ennast ei süüdistanud keegi korruptsioonis, on tema juhitud ministeeriumi raputanud skandaalid, mille tõttu oli juba mõnd aega teada, et ta paneb ühel hetkel ta ameti maha. Reznikov soovis uuele ministrile südamest edu. 41aastane Umerov on krimmitatarlane, esimene oma rahvusest (ja usust – krimmitatarlased on teatavasti moslemid), kes on Kiievis nii kõrgele kohale tõusnud. Ta sündis küüditatute lapsena Usbekistanis ning tema pere naasis Krimmi alles 1980ndatel. Otsusega Umerov kõrgele kohale panna saadab president Volodõmõr Zelenskõi sõnumi mitte ainult krimmitatarlaste tähtsusest ja kuulumisest Ukraina ühiskonda, vaid ka sellest, et Krimm kuulub Ukrainale. Umerov on viimase asjus alati väga häälekas olnud. Väljaanne Politico kirjutab, et teda kiidetakse diplomaatiliste ja juhtimisoskuste eest. Seni juhtis Umerov Ukraina riigivarade fondi, kuid korraldas ka sõjavangide vahetusi.