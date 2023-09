KOLIBAKTER KOLLITAS: veevärk lubab Tabiverele ja Alatskivile peagi puhast kraanivett

Eelmise nädala lõpus pidi mitmes maakonnas väiksemate asulate veevärki käitav AS Emajõe Veevärk hoiatama tarbijaid, et Tabivere ja Alatskivi veevärgist on leitud kolibakterit. Ettevõte manitseb mõlema asula elanikke, et kuigi viimati võetud joogivee proovid on juba puhtad, siis enne ametlikku kinnitust ei ole tark keetmata kraanivett kasutada.