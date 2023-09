JUHTKIRI | Kraanivee needus. Vajame kiiresti toimivaid lahendeid, mitte praegust käte laiutamist

Ainuüksi tänavu kevadest alates on reostunud kraanivee probleem leheveergudele jõudnud neljal korral. Kõigepealt kevadel Kuressaares, siis suvel Põlvamaal Vastse-Kuustes ja jälle Kuressaares ning nüüd siis Tartumaal. Teada on, et väiksemaid juhtumeid on veelgi, kuid need pole lihtsalt avalikkuse ette jõudnud. Eestlane on kannatlik ega tõsta enne tõsisemat grupiviisilist haiglaravile sattumist naljalt hädakisa.

Vaevalt et me jõuame kunagi katkuaastatesse tagasi. Seegi aeg peaks möödas olema, kui laulva revolutsiooni ajal Ida-Virumaal kaevust ämbritäis vett välja tõmmati ja tõestati, et see võib põleda küll. Aga ikkagi: mis toimub? Hakka või arvama, et mingi needus või bioloogiline hübriidsõda? Või võideldakse sel moel üldrahvaliku kõhukinnisuse vastu? Mis järgmiseks, kooleraepideemia?

Kalambuurid aga ei aita. Seekordsete solgirünnakute põhjusena pakutakse välja eriti tugevaid augustikuiseid sadusid. Kuid vihma, ja tugevat, on ju Eestis ennegi alla tulnud. See ei tohiks olla nii enneolematu ilmastikunähtus, mis keerab elementaarsed, eluks hädavajalikud süsteemid tuksi.

Kliimamuutuste varjus võib julgelt oletada, et me alles saame äärmuslikke tingimusi nägema. Vihma ja tormi hakkab märksa enam olema, kuivõrd Eesti nihkub soojemale kliimale lähemale. Seega on viimane aeg süsteemid kindlamaks ehitada – nagu lõunapoolsemates maades kombeks.