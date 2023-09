SEADUSEAUKUDE KÜTKES | Taavi Libe: paarikümneeurose riigivõla tõttu läks pere kodu kohtutäituri küüsi. Miks?

Eesti filmiajaloo üks mõjuvamaid stseene pärineb minu hinnangul ulmeklassikasse kuuluvast „Hukkunud alpinisti hotellist“, kus geniaalse Mikk Mikiveri kehastatud Hinckus kirjeldab õõvastava eufooriaga, kuidas ilmus välja tema teisik, kes ta kahjutuks tegi. „Mina tulin minule peale!“ See stseen on mulle ikka ja jälle pähe karanud, olles peale sattunud, kui keegi irdub omaenda toimimisloogikast niivõrd, et jääb mulje, nagu polekski ühel hetkel tegemist tema enda, vaid paralleelmaailmast saabunud teisikuga.