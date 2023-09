„NATUKENE KAHJU ON MUL KÜLL“: Imaveres jäi veoauto alla külameeste joomakaaslane

Pisikene Taadikvere küla Imavere külje all on keskpäeva eel laskunud justkui ennelõunasse unne. Kolme kahekorruselise kortermaja vahel ühtegi hingelist ei paista. Ühe kortermaja kõrval lamab paikese käes kuudi kõrval helepruun ketikoer. Võõraste peale ajab ta end ehmunult püsti ja haugub, kuid lakkamatu sabaliputamine annab märku, et ta tahaks tegelikult mängida. Esimene koputus ühe kortermaja teise korruse uksele toob kuuldavale uimased vägisõnad: „Tule sisse, mina surma ei karda!“