JÄLLE REOSTUS! Kuressaare veevärgi juht: „Ma tõesti ei saa aru, miks see needus meid on tabanud.“

Kuressaare veevärgi juht Aivar Sõrm tunnistab, et kui pärast esimest veereostust oli usalduse taastamisega kehvasti, siis nüüd on asi ikka päris hull. „Ma tõesti ei saa aru, miks see needus meid on tabanud. Enda meelest ei ole seda nagu ära teeninud.“