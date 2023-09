Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele e-hääletamist täpsustava eelnõu

Laaneti sõnul korrastatakse elektroonilise hääletamise regulatsiooni, et e-hääletamise reeglid oleksid edaspidi avalikkusele arusaadavamad.

Muudatusega viiakse oluline e-hääletamise dokumentatsioon kõrgemale otsustuse tasemele. Seni on seadusandja jätnud selle paljuski vabariigi valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse enda pädevusse. Nii toimub praegu elektrooniliste häälte lugemine vabariigi valimiskomisjoni otsustes paika pandud reeglite järgi, mitmeid küsimusi reguleerivad riigi valimisteenistuse korraldustega kinnitatud dokumendid. „Sellega kõrvaldatakse e-hääletamise regulatsiooni formaalsed puudused, millele ka riigikohus on tähelepanu juhtinud,“ märkis justiitsminister.

Majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo sõnul on valimiste viimine nutiseadmesse järgmine loomulik samm Eesti digitaalses arengus. „Meie igapäevaelus leiavad nutiseadmeid üha enam kasutust, mistõttu peavad ka e-riigi lahendused ajaga kaasas käima ja olema seal, kus on inimesed. Vastav tehnoloogia on m-valimisteks loodud ja peagi oleme ka ülejäänud ettevalmistustega järjel,“ sõnas ta.