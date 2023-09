PAKS LAPS, HAIGE LAPS | Endokrinoloog: noori vaevavad täiskasvanute tõved – kõrge vererõhk, eeldiabeet, maksarasvtõbi ja liigesehaigused

Üha enam koolilapsi on ülekaalulised ja/või rasvunud. 11–15aastaste laste seas on ülekaaluline iga kolmas. Miks see nii on, kuidas me oleme sinna jõudnud, mida see laste tervisele tähendab ja kuidas sellest välja tulla? Oma mõtteid jagab Tallinna lastehaigla endokrinoloogiateenistuse juhataja Ülle Einberg.