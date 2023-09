KUIDAS VABANDADA? | Ilmar Raag: Kallas pidanuks ütlema – abikaasa äripartnerid eksisid oma moraalse kompassi valikul

Iga lahenduseta jääva skandaali puhul toimub probleemi hägustumine süüdistustesse, mis kõik kaugenevad esialgsest teemast. JOKK skeemide puhul – nii nagu sellise äri tegemine, mis ei ole sanktsioonide all ja kus äri esimeses ringis ei ole Vene partnereid – on kõige olulisemaks komponendiks moraalne seisukohavõtt. Ja just selle nõrkus on see, mida Kajale ette heita, kirjutab esseist, filmistsenarist ja -režissöör Ilmar Raag.