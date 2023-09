Ei pea võtma kümneid toidulisandeid! Sügise saabudes saab oma tervist hoida kahe põhilise komponendiga

B-vitamiini kompleksid on laialdaselt saadaval tablettide või kapslitena. Muutsime selle lihtsamaks eriti neile, kes ei taha või lihtsalt ei suuda tablette ja kapsleid alla neelata – nii sündis uuenduslik B Complex pihusti. Tootel on meeldiv apelsinimaitse, seda on lihtne doseerida ja kõikjale kaasa võtta. Spreivorm võimaldab ka vitamiinide otsest imendumist keele alla. B-vitamiinid on olulised toitained, millel on palju erinevaid funktsioone, tehes koostööd. Seetõttu lisasime oma tootesse kõik 8 B-vitamiini. See sprei pakub iga B-vitamiini optimaalset annust, et tagada piisav varu. Vegavero sprei on suhkruvaba! Suhkru asemel kasutame magustamiseks ksülitooli. See looduslik suhkruasendaja ei tõsta veresuhkru taset ja võib isegi toetada hammaste mineraliseerumist. Erinevalt B-vitamiini tilkadest ei sisalda see sprei ka alkoholi ega sünteetilisi lõhna- ja maitseaineid. Lisaks on see mitte-GMO ja veganisõbralik.